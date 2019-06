Auto slaat meerdere malen op de kop in Vlijmen, man naar het ziekenhuis

VLIJMEN - Op de Engelenseweg in Vlijmen is een bestuurder gewond geraakt nadat hij met zijn auto meerdere malen over de kop sloeg. De man moest uitwijken voor een fietser en verloor hierbij de macht over het stuur. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.