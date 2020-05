Auto uitgebrand in buitengebied Sprang-Capelle

Maizena zorgt in coronatijd voor eten en contacten in Heusden

19 mei HEUSDEN - In de gemeente Heusden gaan vrijwilligers deze dagen langs de deur met verse maaltijden. Ze komen zo in contact met bewoners, die in deze coronatijd hulp en gezelschap goed kunnen gebruiken. Het project Maizena is een initiatief van Woonveste, Buurt Bestuurt op de Vliedberg, Buurt Bestuurt Oudheusden en BIJEEN.