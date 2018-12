Auto van de weg gegleden en in de sloot beland in Drunen

Waalwijk kapt heel wat bomen: ‘Het bos wordt er beter door’

12 december WAALWIJK - Waalwijk scoort niet bepaald hoog als groene gemeente en dat zal voorlopig niet anders worden, zo vreest de ChristenUnie in Waalwijk. De gemeente verleende onlangs een vergunning voor de kap van 41 bomen aan de Industrieweg in Waalwijk. Er ligt een aanvraag voor de kap van een populierenbos aan de Waspiksedijk in Sprang-Capelle en aan de Oudestraat in Waspik moeten 62 bomen weg.