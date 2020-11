Auto van ouder echtpaar belandt op zijn kop bij ongeluk in Woudrichem

Noodkreet: ‘Plataan­plein verloedert, en Heusden doet níets’

22 november DRUNEN - Hij kan het niet langer aanzien. De in zijn ogen totale verloedering van het Plataanplein in Drunen. Jan Welvaarts schaamt zich ‘de ogen uit de kop’ en verwijt de gemeente Heusden ‘al twintig jaar geen euro in Drunen-Noord te steken’. ,,Het is een zooitje geworden, de bewoners worden aan hun lot overgelaten.”