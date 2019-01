Auto vliegt in brand in woonwijk Kaatsheuvel, vermoedelijk sprake van brandstichting

VIDEO Schuur door brand verwoest in Sprang-Capelle

10:08 SPRANG-CAPELLE - Aan de Hogevaart in Sprang-Capelle is zaterdagochtend rond 08.00 uur een schuur van 7 bij 12 meter geheel in vlammen opgegaan. De schuur, die werd gebruikt door jongeren, stond achter woningen in een weiland aan de Hogevaart.