Auto vliegt in brand op afrit van A59 bij Drunen

Jantina (31) werkt op spoedhulp én ambulance: ‘Roeien met de riemen die je hebt’

11:48 TILBURG - Werken in het ziekenhuis of op de ambulance? Jantina Wijnakker hoeft niet te kiezen. Als eerste is ze opgeleid voor deze combibaan. ,,Nu mag ik zeggen: we gaan het zó doen.”