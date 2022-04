Auto vliegt in brand tijdens het rijden op A59 bij Drunen

Vierde klasse G SC Els­hout-trai­ner verbaasd over niveau van hekkenslui­ter: ‘Ik begrijp niet dat ze onderaan staan’

SC Elshout moest op deze tweede paasdag aantreden tegen hekkensluiter BZS, maar het werd niet zo makkelijk als vooraf gedacht. SC Elshout-trainer Gilbert de Fijter was positief verrast over het voetbal van de bezoekers: ,,Het is een leuk voetballende ploeg , die verzorgd voetbal wilde spelen.”

18 april