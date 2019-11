Auto vliegt in brand tijdens het rijden over de A59 bij Waspik

Brief van overleden vader uit Dachau na 75 jaar bij dochter in Kaatsheu­vel

19:00 KAATSHEUVEL - Op 3 september 1944 schreef Hugo Esch in concentratiekamp Dachau naar zijn vrouw en kinderen in Kaatsheuvel. Een half jaar later overleed hij in Mauthausen. Zijn laatste brief werd woensdag na 75 jaar uit Amerika bij dochter José thuisbezorgd.