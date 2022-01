Auto vliegt uit de bocht bij afslag Waalwijk-Oost en beschadigt lantaarnpaal

De auto botste rond 12.45 uur tegen de lantaarnpaal, die zo snel mogelijk door Rijkswaterstaat wordt gerepareerd. Hoe de bestuurder uit de bocht kon vliegen is niet bekend. Een takelbedrijf heeft het voertuig opgehaald.

Het is niet de eerste keer dat een auto bij de afslag Waalwijk-Oost uit de bocht vliegt: in december 2020 reed een automobilist op dezelfde plek ook tegen een lantaarnpaal aan en trok de paal daardoor de grond uit. Omwonenden vinden de afslag daarnaast onveilig omdat vrachtwagens de afrit regelmatig gebruiken, terwijl dit niet mag.

Helemaal afgesloten

Afslag Waalwijk-Oost staat op de nominatie om helemaal afgesloten te worden. De provincie wil met de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) de bereikbaarheid en wegenstructuur verbeteren. Over ruim vier maanden kan de eerste spade waarschijnlijk de grond in, bleek uit een uitspraak van de Raad van State in november.