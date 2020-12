Autobrand in Sprang-Capelle.

Hulpdien­sten reanimeren man na werkzaamhe­den in meterkast in Kaatsheu­vel

27 november KAATSHEUVEL - Een man is vrijdagochtend na werkzaamheden in een meterkast gereanimeerd in een huis aan de Willem II straat. In eerste instantie dachten hulpdiensten dat het om een elektrocutie ging, maar later werd duidelijk dat het om een medisch incident ging.