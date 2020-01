Autobranden in Veen: Grenzen zijn bereikt

Mortieren, cobra's, nitraten: kofferbak vol voorname­lijk illegaal vuurwerk in beslag genomen in Oudheusden

9:18 HEUSDEN - In Oudheusden is op oudjaarsdag iemand aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk bij zich had: drie mortieren, negen cobra’s en 287 verschillende soorten nitraten. Het vuurwerk is in beslag genomen.