Automarkt in handen grote dealers; Van Mossel de grootste

WAALWIJK - De marktpositie van de grootste autodealers in Nederland, waarvan Van Mossel Automotive Groep in Waalwijk inmiddels de grooste is, werd in 2018 opnieuw sterker. Dat stelt het Leidse onderzoeksbureau Aumacon in het jaarlijkse onderzoek naar de honderd grootste dealerholdings van Nederland. De tien allergrootste holdings namen vorig jaar bijna 33 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening. Voor de circa 300 kleinere autodealers in het hele land resteren de kruimels.

Volledig scherm Van Mossel Automative Groep in Waalwijk © Van Mossel

Uit het Aumucom-onderzoek blijkt dat de tien grootste dealerholdings vorig jaar 32,6% van de totale autoverkoop voor hun rekening namen. In 2017 was dat 30,6% en enkele jaren geleden schommelde dat rond de twintig procent. ‘De grootste Nederlandse dealerholdings trekken de markt definitief naar zich toe’, concludeert Aumacon. De honderd grootste dealerbedrijven hebben bijna 78% van de markt in handen.

Kruimels

Voor de circa 300 kleinere autodealers resteren volgens Aumacon de kruimels. Voor hen blijft nog maar een vijfde deel van de markt over. De onderzoekers van Aumacon verwachten dat de komende jaren veel kleine dealers van de bekende en grote automerken hun bedrijf alsnog zullen overdragen aan Top-100 bedrijven, al dan wel of niet gedwongen door bedrijfseconomische redenen.

Het familiebedrijf Van Mossel Automotive Groep is inmiddels ook door Aumocom uitgeroepen door de grootste dealerholding van Nederland met vorig jaar 31.375 verkochte nieuwe (bestelauto’s). In een soortgelijk onderzoek van vakblad Automotive was de wisseling van de wacht al eerder aangegeven. Vooral door tal van overnames klom Van Mossel naar de nummer een positie. Het verkocht bijna 30 procent meer auto's dan in 2017. De totaalmarkt klom vorig jaar overigens met 5,1 procent. De beursgenoteerde Stern Groep is naar de tweede plaats verwezen met 29.306 verkochte auto’s. Stern was lange tijd de onbetwiste marktleider in Nederland.

Overname

Van Mossel, dat met 3.100 medewerkers een omzet van meer dan 2,5 miljard euro per jaar realiseert, kondigde deze week nog een nieuwe, flinke, overname aan. Het neemt een deel van mobiliteitsgroep Automotions over en verstevigt hiermee aanzienlijk haar positie in de regio Zuidwest Nederland. De transactie is voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt en is gepland om medio juli dit jaar te worden afgerond. De overname omhelst 15 vestigingen en 310 medewerkers. Automotions is dealer van Peugeot, Opel, Ford, Mercedes-Benz en smart en is actief in leasing, verhuur, verzekeren, financieren en schadeherstel.