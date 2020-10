Automobilist (22) rijdt te hard en botst tegen vangrail op A59 bij Heusden

Mot binnen Senioren­raad Heusden; bestuur onder vuur, ingelaste ledenverga­de­ring

8:14 VLIJMEN/DRUNEN - Het is hommeles binnen de Seniorenraad in Heusden. De leden van de raad, zes KBO-bonden en Seniorenvereniging Heusden, hebben in een brief zware kritiek geuit op het functioneren van het bestuur. Voorzitter Theo Nelissen spreekt van een bittere en wrange brief. Vanochtend heeft een ingelaste ledenvergadering plaats.