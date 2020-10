Automobilist aan de kant gezet in Waalwijk omdat hij te langzaam rijdt, blijkt al 60 jaar zonder rijbewijs te rijden

Dodge in het water na ongeluk in Waalwijk: ‘Leek wel een onderzeeër’

25 oktober WAALWIJK - De bestuurder van een Dodge is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen in Waalwijk, nadat hij de macht kwijtraakte over het stuur. Hij raakte een lantaarnpaal en reed met auto en al in het kanaal, maar raakte zelf niet gewond. Dat gebeurde op de Midden-Brabantweg op het industrieterrein, ter hoogte van de Van Harenstraat.