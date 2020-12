Automobilist belandt in sloot en vlucht met ‘iets dat op wapen lijkt’, man aangehouden bij zoekactie in Drunen

Bij de zoekactie rondom de Plataanlaan is iemand aangehouden. Het is niet duidelijk of diegene buiten of ergens binnenshuis is aangehouden en of het om de bestuurder gaat, maar de politie zet een speurhond in die het mogelijke wapen gaat zoeken. Het kan nog enige tijd duren voordat de hond met begeleiders ter plaatse is.