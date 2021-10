Automobilist belandt met wagen tegen woning in Sprang-Capelle

Loon op Zand wil als kleine gemeente zelfstan­dig blijven, maar kan dat ook echt?

8 oktober KAATSHEUVEL - Loon op Zand blijft een zelfstandige gemeente, zo besloot de gemeenteraad vlak voor het zomerreces. Over 2,5 jaar bekijkt de raad of dat besluit een goed idee was en of het ook écht kan. Grote vraag is nu: wat houdt die evaluatie in over 2,5 jaar? Wanneer is de missie geslaagd?