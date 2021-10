Automobilist botst achterop vrachtwagen op A59 bij Waspik

Hoe zit dat? Altena is qua oppervlak­te de grootste gemeente van Brabant, maar heeft geen GGD-teststraat

8 oktober Je woont in Altena en je bent verkouden. Met het huidige herfstweer niet bijzonder. De overheid adviseert een coronatest te doen, bij de GGD-teststraat. Vertrek op tijd, want de dichtstbijzijnde testlocatie is tientallen kilometers ver weg. Voor mensen die geen auto rijden, een hele reis, erkent de GGD West Brabant. ,,Dat kan heel omslachtig zijn, dat realiseren we ons. Maar er zijn geen plannen om in de regio Altena een testlocatie te openen.’’