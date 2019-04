Automobilist knalt met peperdure Porsche tegen boom in Sprang-Capelle

video Zeven politieau­to's en helikopter naar huis in Waalwijk voor man die met legaal speelgoed­wa­pen in achtertuin zit

15 april WAALWIJK - Zeven politiewagens en een politiehelikopter zijn maandagmiddag uitgerukt naar de Beethovenlaan in Waalwijk. Wat bleek: een van de bewoners zat met een legaal speelgoedwapen in zijn eigen achtertuin en een voorbijganger had het aangezien voor een echt wapen.