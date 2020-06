Automobilist komt weg met gebruik van lachgas, maar wordt in Waalwijk alsnog aangehouden

Zwemmers opgelet: Blauwalg ontdekt bij Hoefsven in Waalwijk

16:54 WAALWIJK - Het is niet verstandig om een verfrissende duik te nemen in het water bij het Hoefsven in Waalwijk. Er is blauwalg ontdekt. Waterschap Brabantse Delta raakt contact met het water sterk af.