Automobilist raakt van de weg en rijdt tegen vangrail op A59 Waalwijk

PvdA Waalwijk eist ‘gekaapte’ Facebookpa­gi­na terug: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’

9 juli WAALWIJK - De PvdA in Waalwijk eist haar eigen Facebookpagina terug. Volgens de partij is deze gekaapt door de Waalwijkse Trudi Verstegen. Maar de beheerster van de pagina peinst er niet over om de inloggegevens aan het PvdA-bestuur over te dragen. Als ze blijft weigeren, volgen verdere stappen.