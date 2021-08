Automobilist raakt zwaargewond bij ernstig ongeluk in Oudheusden

Gebrek aan laatste wensen kan Waalwijkse stichting in problemen brengen: ‘Met corona zijn alle folders uit de wachtkamer verdwenen’

26 augustus WAALWIJK - Terminus Vitae vervult steeds minder laatste wensen. De flyers liggen niet meer in ziekenhuizen en bij huisartsen, want er is kans op besmettingsgevaar. Niet goed, want omdat minder mensen de stichting weten te vinden, blijft er te veel geld in de kas. En kan het goede doel in de problemen komen.