Automobilist rijdt 122 kilometer per uur te hard in Wijk en Aalburg

Ondanks corona wordt er volop gewerkt in Waspikse Voedselbos

21:08 WASPIK - Als een koning kijkt hij uit over zijn landerijen... Waspikker Jos van Genugten is dagelijks te vinden in het nieuwe Waspikse Voedselbos. Er is de afgelopen maanden veel werk verricht, niet alleen door hem, maar door een groep van dertig vrijwilligers.