Automobilist rijdt 85 km/u te hard door Waalwijk

Zwarte Piet in de ban bij Bol.com, webcare reageert gevat op kritische reacties

19 augustus Bol.com gaat de term ‘Zwarte Piet’ niet meer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. In plaats daarvan wordt in onder meer titels en productomschrijvingen het woord ‘Piet’ gebruikt. Verkooppartners krijgen tot eind september de tijd om hun assortiment aan te passen. Dat maakt de grootste online winkel van de Benelux vandaag bekend. ,,Iedereen moet bij ons terecht kunnen en zich tegelijkertijd welkom voelen”, laat een woordvoerder weten.