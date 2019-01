Automobilist rijdt achter op geparkeerde oplegger in Giessen

Rob Klerks uit Drunen viert met honderddui­zen­den katholie­ken het geloof in Panama

15:11 DRUNEN - Rob Klerks uit Drunen is een van die honderdduizenden katholieken die van 22 tot en met 27 januari de Wereldjongerendagen in Panamastad bijwoont. ,,Daar krijgt het vlammetje wat in me brandt gas.”