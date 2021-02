Automobilist rijdt tegen boom aan in Waalwijk

Altena krijgt eigen prikloca­tie in Het Verlaat in Almkerk

18 februari ALMKERK - In Het Verlaat in Almkerk komt een vaccinatiepost tegen Covid-19. Daarmee krijgt de gemeente Altena een eigen prikpost. De bedoeling is dat de post in april wordt geopend en dat er zes dagen per week wordt gevaccineerd, in elk geval tot en met september.