Automobilist scheurt met huurauto over N261 bij Kaatsheuvel en raakt rijbewijs kwijt

Bij een lasercontrole nabij Loon op Zand was al een snelheidsovertreding van 49 km/uur geconstateerd. De politie reed daarna achter de auto aan om de bestuurder een stopteken te kunnen geven. Ondertussen liep de snelheid volgens de politie op tot rond de 200 km/uur. Bij Kaatsheuvel werd een snelheid van 180 km/uur gemeten, na diverse correcties was dit 64 km/uur te hard. De automobilist is in Waalwijk staande gehouden. Het rijbewijs van de man is ingevorderd door de politie. De huurauto is in bewaring genomen en zal worden opgehaald door de verhuurder.