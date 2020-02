Automobilist wil laten zien hoe goed hij kan autorijden, maar knalt meteen op lantaarnpaal

Overdekte intocht Waspik als alterna­tief voor verwaaide optocht is schot in de roos

19:06 WASPIK - De teleurstelling was aanvankelijk groot over het afgelasten van de optocht in Maoneblusserslaand, maar al snel kreeg het enthousiasme de overhand. In overleg met de deelnemers organiseerde Stichting Jeugdcarnaval Waspik een intocht in Den Bolder. De officiële optocht volgt op zondag 15 maart.