Automobiliste belandt met wagen in vangrail in Waalwijk

Waalwijk wil in coronatijd niet op de rem trappen, maar gas geven: 'Brede lobby heeft meer impact’

10 maart WAALWIJK/HEUSDEN - De coronacrisis hakt er flink in, maar volgens Waalwijks wethouder Ronald Bakker is het nu de kunst om juist te blijven investeren. Waalwijk hoopt volop te profiteren van het Brabants ‘corona actieplan’, dat samen met elf andere grotere gemeenten en de provincie is opgesteld. Van extra ondersteuning voor zzp-ers tot een aantrekkelijkere Waalwijkse binnenstad.