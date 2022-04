Automobiliste verliest controle en raakt gewond op A59 bij Waalwijk

Tien jerrycans met onbekende vloeistof gevonden in BMW en busje in Waalwijk, man aangehou­den

WAALWIJK - Een man is vrijdagavond aangehouden nadat de politie jerrycans met een onbekende vloeistof vond in een kofferbak van een BMW op een parkeerplaats aan de Doelenstraat in Waalwijk.

