Automobilisten raken rijbewijs kwijt na race op A59 Sprang-Capelle

‘Jaarwisse­ling in Waalwijk zonder vuurwerk, maar met luidende kerkklok­ken’

18 december WAALWIJK - Geen hard vuurwerk deze jaarwisseling, maar wel luidende kerkklokken. Dat is in ieder geval wat de gemeente Waalwijk graag ziet én hoort. In een brief aan de kerkgemeenschappen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik roept ze op de klokken met oud en nieuw te laten galmen.