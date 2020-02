Baanbrekers scoort dikke zeven: ‘Kan beter, maar als je mensen snel aan werk wilt helpen, kom je soms minder sympathiek over’

We kunnen het nooit voor iedereen goed doen. Maar ons doel is om mensen zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen.

Regels

Volgend jaar, wil Baanbrekers bij het onderzoek van bureau BMC minimaal een 7.5 scoren. ,,En het liefst hoger.” Al beseft Van Agt dat dat best een uitdaging is. ,,We kunnen het nooit voor iedereen goed doen. Ons doel is om mensen zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Het is beter dan dat je zelf geld verdient, dan dat je een uitkering ontvangt. De ene keer komt het neer op stimuleren en enthousiast maken van mensen, de andere keer moeten we meer op de regels gaan zitten. En dat kan dan soms wat minder sympathiek overkomen.”