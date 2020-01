Baanbrekers sluit sociale werkplaats: onze medewerkers verdienen baan ‘zonder stempel’

Metaalbe­drijf LDM snijdt fors: ruim 60 banen op de tocht in Drunen

8:50 DRUNEN - Bij metaalbedrijf LDM in Drunen dreigen ruim 60 van de 110 banen te verdwijnen. De onderneming lijdt forse verliezen in een moeilijke markt. Ze wil in Drunen alleen nog verder met de gieterij, en stoppen met de bewerking van de messing (geelkoper) staven.