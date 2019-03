Baardwijkers starten handtekeningenactie: ‘nieuwe windmolens komen te dichtbij’

WAALWIJK - Energie Gezond Waalwijk, een groep van zo’n tien inwoners van Baardwijk, is een petitie gestart tegen de windmolenplannen van de gemeente Waalwijk op Haven Acht. De actiegroep wil de komende dagen huis-aan-huis handtekeningen verzamelen en zal dit weekeinde ook bij winkels in Baardwijk te vinden zijn.

,,We willen de gemeente laten zien dat er wel degelijk weerstand is tegen de plannen", zegt woordvoerster Ilse van den Meijdenberg. ,,Tijdens de gemeenteraad werd gezegd dat er nauwelijks tegenstanders zijn, maar dat is niet waar.” Wel is het volgens Energie Gezond Waalwijk zo dat veel Baardwijkers niet goed weten wat de plannen inhouden. ,,Wij gaan dus vertellen wat er speelt. Veel mensen denken dat de oude windmolens worden vervangen door nieuwe. Maar de nieuwe windmolens worden veel groter, het worden er meer én ze komen dichterbij.”

Volgens Van den Meijdenberg is Energie Gezond Waalwijk niet tegen windmolens. ,,We zijn voor duurzame energie, maar deze molens komen te dichtbij. Windmolens op een afstand minder dan 750 meter van huizen hebben een te grote impact op mensen. De molens brengen veel problemen met zich mee als slagschaduw en een laagfrequent geluid.”

Energie Gezond Waalwijk heeft zich aangesloten bij Energie Gezond Heusden. ,,Deze groep is al langer bezig in Heusden en heeft al veel onderzoek naar windenergie gedaan.” Energie Gezond Waalwijk wil niet alleen klagen, maar ook meedenken, zegt Van den Meijdenberg. ,,Daarom kijken we naar alternatieve plannen. we zien bijvoorbeeld meer in windmolens ten westen van Haven Zeven. Binnenkort zullen we onze plannen daarvoor presenteren.”

Energie Gezond Waalwijk wil de petitie over een paar weken overhandigen aan wethouder Dilek Odabasi.