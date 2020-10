Balen weer die lockdown ... maar we gaan niet bij de pakken neerzitten, toch?

Kunstenaar Martin Copier uit Werkendam liet mensen ongezien een werk van hem kopen

10 oktober Hij was aannemer en ambtenaar bij de gemeente voordat hij op 34-jarige leeftijd besloot zijn carrière een andere wending te geven. Martin Copier wilde kunstenaar worden. Na een paar, zoals hij zelf zegt, moeizame jaren, hangen zijn werken tegenwoordig in Hong Kong en Milaan. En passant had hij nog even een tattoostudio en op dit moment verkoopt hij zijn werken voor een ‘habbekrats’. Wie is deze Werkendammer?