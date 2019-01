Bandenspecialist Magna Tyres bouwt distributiecentrum op Haven 8 in Waalwijk

Heusden en Waalwijk hijsen Regenboog­vlag na beroering over ‘Nashville-verklaring; Altena en Loon op Zand niet

14:40 VLIJMEN/WAALWIJK - Bij de gemeentehuizen in Vlijmen (gemeente Heusden) en Waalwijk wappert dinsdag de Regenboogvlag, naar aanleiding van de commotie rond de zogeheten Nashville-verklaring. In de nieuwe gemeente Altena, dat nog geen dagelijks bestuur heeft, is de vlag niet gehesen. In Loon op Zand evenmin.