Bankje en fruitbomen in Waspik als bijzondere gift: jeugd helpt bij cadeau van GroenLinksaf

Mantelzor­ger Gertjan kreeg een burn-out: ‘Steeds kwam er iets bij. Het hield niet op’

SPRANG-CAPELLE - Lisa Gielen uit Sprang-Capelle, ze is nog geen drie jaar oud. Vanwege een aantal aangeboren afwijkingen heeft ze veel mantelzorg nodig. Die geven vader Gertjan en moeder Sophie met heel hun hart, maar het is zwaar, zo zwaar. Zelf zorgen, al dat gedoe met de instanties, het vréét energie. Het is een wonder dat Gertjan nu pas een burnout heeft.

13 november