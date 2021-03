Bankjes in centrum verwijzen naar rijke Waalwijkse historie: mix van leer en weetjes

Het is een bijzondere opdracht voor ontwerper en maker Amy Vorsselmans, die met haar bedrijf AIYMES gespecialiseerd is in natuurlijke en duurzame materialen. Het buitenmeubilair in Waalwijk moet in het oog gaan springen. In opdracht van de gemeente wil ze er samen met collega-vormgever Juul Dijkmeijer iets moois van maken. ,,We hopen in mei de eerste aangeklede bank in het centrum te hebben.”