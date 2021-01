Bart van Drunen (Voor Loon) stapt uit gemeenteraad Loon op Zand

Coalitiepartij Voor Loon (drie zetels) betreurt het vertrek van Van Drunen, maar heeft begrip voor zijn persoonlijke afwegingen. ,,Politiek bedrijven is geen doel op zich", stelt de partij in een persbericht. ,,Je doet het voor de mensen. Dat je daarbij ook compromissen moet sluiten en verschillende belangen moet afwegen is niet altijd even gemakkelijk. Dat trekt zowel fysiek als mentaal een zware wissel.”

Hard en ziel

In zijn ontslagbrief geeft Van Drunen aan dat hij zich altijd met hard en ziel voor de gemeente heeft ingezet, en dat het hem dat veel voldoening geeft.

,,Tegelijkertijd is het raadswerk een taak die verantwoordelijkheden met zich meebrengt", schrijft hij. ,,Het vraagt volledige aandacht en kan in mijn ogen niet ‘erbij’ worden gedaan. Het raadslidmaatschap had de afgelopen 13 jaar een grote invloed op mijn privéleven en voor mij is het moment gekomen daar meer aandacht aan te gaan besteden.”

Jongeren

Van Drunen is een bekend gezicht in het dorp Loon op Zand. Bij zijn raadswerk heeft hij altijd veel aandacht gehad voor jongeren. ,,Ik ben er trots op een brug te hebben kunnen slaan tussen jongeren en de politiek", stelt hij. ,,En ik heb me altijd enorm gesteund gevoeld door een grote groep inwoners. Het valt me dan ook zwaar de raad te verlaten, maar heb alle vertrouwen in mijn opvolging.”