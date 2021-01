Basisscholen en onderwijs lopen op hun tandvlees, dus snel open? Nee: er is ook nog de Britse coronavariant

Leerkracht uit Andel droomt met zelfverzon­nen vaccinspel van grote aantallen

9 januari WIJK EN AALBURG - Wie krijgt het vaccin? Over die vraag is de afgelopen weken al heel veel gesteggeld. Binnen het kabinet, door de zeventien miljoen virologen die Nederland kent. Maar het kan ook plezier opleveren. Onder dezelfde naam heeft Henk van Noorloos, leerkracht aan het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, een spel bedacht dat via de schoolwebshop die afgelopen maandag online ging, kan worden besteld.