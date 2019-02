Basisschool uit Drunen in Beneluxfinale FIRST LEGO League: Stoeien met nukkige Robot Starbot

Video A59 bij Sprang-Capelle na urenlange afsluiting weer open, bestuurder overleden bij ernstig ongeluk

10:33 SPRANG-CAPELLE – Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden bij een ernstig ongeval op de A59 bij Sprang-Capelle. De snelweg richting knooppunt Hooipolder is de hele nacht en halve ochtend dicht geweest wegens bergingswerkzaamheden, maar is inmiddels weer open.