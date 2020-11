Basisschooleerlingen kennis laten maken met het vmbo hoeft niet digitaal, zo bewijst Schans in Sleeuwijk

SLEEUWIJK Vanwege corona mochten gisteren veel minder kinderen meedoen aan de Doemiddag van vmbo Schans in Sleeuwijk dan gebruikelijk is. Uiteindelijk bleek dat een zegen. ,,We kunnen de kinderen veel meer aandacht geven.”

Maak je kennis wat wellicht je nieuwe school wordt, mag je bij beeldend vormen een mondkapje maken. Dat lijkt niet echt gezellig, toch is het dat wel degelijk: de mondmaskers worden door een stel meiden versierd met felgekleurde kralen. Zo wordt het meteen een kek dingetje, waar je mee gezien mag worden.

De Doemiddagen - altijd op woensdag - op Schans in Sleeuwijk hebben vanwege corona een heel ander karakter gekregen. Voorheen werden er drie gehouden om kinderen van groep acht en zelfs groep zeven al te laten proeven van het type onderwijs op deze christelijke vmbo. Uitgesmeerd over drie middagen kwamen daar zo'n honderd kinderen op af. Die draaiden mee met drie 'lessen'. Een kleine rekensom leert dat er gemiddeld meer dan dertig jongens en meisjes in de klas zaten.

Nu kan dat vanwege corona niet meer. "Dus houden we tien van deze middagen", zegt Marianne de Bruijn van De Schans. "Nu kunnen er maximaal dertig meedoen, tien per groep." De Bruijn ondervindt bij de de eerste Doemiddag al dit alternatief veel beter bevalt. "Persoonlijke aandacht geven, dat past bij onze school. Bij die vorige Doemiddagen was dat niet het geval, nu wel. En de kinderen krijgen meer mee van de sfeer die er op onze school hangt. Wat mij betreft, blijven we ook na corona bij deze opzet."

Corona heeft dus geleid tot een nieuw inzicht. En daardoor zal ook de open dag in januari waarschijnlijk een ander karakter krijgen. ,,Dan loopt het altijd storm. Daardoor kon je te weinig de focus leggen op de individuele ouders en kinderen zelf. Dus denken we over meer open dagen, waarbij je vooraf moet inschrijven. Kunnen we rondleidingen geven, hebben we meer tijd voor hun vragen."

Schans had net zoals zo vele andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen kiezen voor online ontmoetingen met potentieel nieuwe leerlingen. ,,De leerlingen op onze school leren het liefst met hun handen. Dan wil je ook ervaren hoe dat voelt."

Voor Janouk is er echter geen nieuws onder de zon. ,,Ik heb vorig jaar al aan de Doemiddagen meegedaan. Eigenlijk kan ik naar de havo, maar dat wil ik niet. Ik vind het fijn om iets te doen, te maken." Haar vriendin, Maud Vervoorn (11), is ook al vaker op Schans geweest. "Ik kies ook voor deze school."

Ze hopen in dezelfde klas te komen, maar dat is heel ongewis. Ze kunnen wel samen naar school en naar huis fietsen: de eerste en laatste les begint voor iedereen op hetzelfde tijdstip. Als de carrousel is doorgedraaid, gaan Janouk en Maud aan de slag met ict voor het vak product en dienstverlening, uiteindelijk belanden ze in de keuken: lekker pizza's bakken.