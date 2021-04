Basketball Experience NL (BEN) wil voormalige bieb in Sprang kopen: ‘Het is een mooie uitvalsbasis’

SPRANG-CAPELLE - Stichting Basketball Experience NL (BEN) wil het voormalige bibliotheekgebouw aan de Heistraat in Sprang-Capelle kopen. Het moet de nieuwe hoofdvestiging van de organisatie worden. De stichting zet zich in voor de gehandicaptensport, met bijzondere aandacht voor het rolstoelbasketbal.

BEN is actief in heel Nederland. De stichting wil zoveel mogelijk mensen (zonder of met handicap) laten ervaren wat rolstoelbasketbal is. Ze houdt clinics, cursussen, evenementen en projecten, maar helpt bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van de juiste rolstoelen. BEN wil zo de gehandicaptensport stimuleren.

De stichting heeft haar kantoor nu nog in Nieuwegein, maar maakt zich op voor een verhuizing. De gemeente Waalwijk is bereid het pand aan de Heistraat 20 voor 335.000 euro te verkopen. Het gebouw deed lang dienst als bibliotheek in Sprang-Capelle. Nu zit de bieb op een steenworp afstand, bij sociaal-cultureel centrum Zidewinde. Deze werd begin vorig jaar geopend, en sinds die tijd staat het pand aan de Heistraat leeg en te koop.

Het Waalwijks college ziet in stichting BEN een geschikte koper. De deal is nog niet helemaal rond. Maar Toine Klerks, directeur van BEN, verwacht dat de zaken nu snel afgehandeld worden. De stichting hoopt in de zomer in het pand te kunnen trekken. ,,Het is een mooie uitvalsbasis”, stelt Klerks. ,,Naast kantoor zijn er ook plannen voor een parcours in het gebouw, waar mensen diverse rolstoelen kunnen testen.”

Klerks vindt het ook een voordeel dat het gebouw vlakbij sporthal Zidewinde ligt. ,,Je kunt daar bijvoorbeeld clinics houden, naast alle andere activiteiten in het land.”

Droom najagen

Toine Klerks is de zoon van de bekende rolstoelbasketballer Ben Klerks, ex-international en bondscoach van het basketbalteam. Hij had ooit samen met Gertjan van der Linden de droom om rolstoelbasketbal als topsport op de kaart te zetten, door middel van een sportcentrum en allerlei activiteiten. Ben Klerks overleed echter op 45-jarige leeftijd. Zijn zoon Toine heeft de handschoen opgepakt, en samen met Van der Linden werd in 2014 stichting BEN opgericht.

