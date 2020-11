Beatrixziekenhuis dreigt zijn spoedeisende hulppost te verliezen

Politici schrikken van zelf gecreëerde chaos bij verkie­zings­bor­den ‘Moet dat nou zo?’

29 oktober VLIJMEN - Ze zijn er zelf wel van geschrokken, de politici in Heusden. Van de wanorde en chaos die ze veelal zelf creëerden rond de laatste verkiezingen, in 2018. Borden en spandoeken op de vreemdste en soms zelf verboden of onveilige plaatsen, posters die kapot scheurden, losse vellen, over elkaar geplakte affiches. Dat moet anders.