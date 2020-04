Beatrixziekenhuis loopt ‘vol’ en kan aantal coronabedden niet verder uitbreiden

GORINCHEM - De corona-afdelingen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem liggen vol. Extra plekken vrij maken voor coronapatiënten kan niet meer, zegt woordvoerder Dionne Puyman. ,,We zitten aan onze max.’’

Het Gorcumse ziekenhuis loopt ‘vol’ met coronapatiënten, terwijl de twee corona-afdelingen niet verder kunnen worden uitgebreid. In het ziekenhuis is ruimte voor 56 besmette patiënten. Ook op de IC - waar nu plek is voor acht patiënten die moeten worden beademd - zit het ‘Beatrix’ aan de grens.

Aan de ruimte ligt het niet, zegt Puyman. ,,We hebben fysiek nog plek voor meer patiënten, maar we hebben geen beademingsapparatuur en geen personeel om nieuwe afdelingen te bezetten.’’ Het is volgens het Beatrixziekenhuis nog wel mogelijk om extra patiënten op te vangen als een andere partij de zorg overneemt ‘zoals het leger of het Rode Kruis’.

Steentje bijdragen

Al het personeel van het Beatrixziekenhuis dat een steentje bij kan dragen, doet dat, zegt zij. ,,We kijken continu naar wat er nodig is. Zo hebben we een aantal patiënten dat stervende is. Daarom hebben we oncologieverpleegkundigen aan het coronateam toegevoegd, omdat zij ervaring hebben met palliatieve verpleging. Maar van allerlei disciplines springen er artsen en verpleegkundigen bij, waar zij kunnen.’’

Volgens Puyman worden ‘alle zeilen bijgezet’ en kan het Beatrixziekenhuis de zorg nog steeds aan. ,,Dat komt ook omdat de plaatsing van patiënten landelijk wordt gecoördineerd. Het aantal coronapatiënten dat hier verblijft, kan daarom per uur verschillen.’’

Afdelingen

Eerder maakte het Beatrixziekenhuis al op twee afdelingen plek voor coronapatiënten, die daar in isolatie worden verpleegd. Om ruimte te maken is een deel van de zorg verplaatst naar het naastgelegen verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. Ook is in het Rivas Zorghotel in Dordrecht plek gemaakt voor coronapatiënten die ‘te goed’ zijn voor het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen.

Het aantal inwoners van deze regio dat vanwege corona in een ziekenhuis is opgenomen, is 59. Het gaat om 17 mensen uit Altena, negen uit Gorinchem en één Hardinxveld-Giessendammer. Ook zijn negen besmette mensen uit Molenlanden opgenomen, net als elf inwoners van Vijfheerenlanden en twaalf mensen uit West Betuwe.

