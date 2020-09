Bedelverbod in Waalwijk roept veel vragen op: ‘Is dit de oplossing tegen overlast van die ene bedelaar?’

WAALWIJK - De invoering van een bedelverbod bij het Bloemenoordplein in Waalwijk roept veel vragen op. De partijen VVD, SGP en Lijst Pouw betwijfelen of dit de oplossing is voor de eventuele overlast, die door één bedelaar wordt veroorzaakt. Ze vragen het college om opheldering.

Volgens de gemeente leidt de bedelarij tot onveilige gevoelens bij winkeliers en bezoekers en een verloedering van de omgeving. Er zijn allerlei hulpprojecten opgestart voor de man, maar het probleem blijft. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordering (APV) is het Bloemenoordplein daarom aangewezen voor een officieel bedelverbod. Het is het enige gebied in Waalwijk waar zo'n maatregel van kracht wordt.

Zeer kritisch

Coalitiepartij VVD toont zich zeer kritisch in schriftelijke vragen aan het college. Ze is sowieso geen voorstander van meer regeltjes in de APV. ,,Zeker niet omwille van overlast van één persoon", aldus VVD-raadslid Ilona Klerks. De partij wil weten of er toch geen andere mogelijkheden zijn om handhavend op te treden.

,,En hoe voorkomt u een waterbedeffect?”, vraagt ze zich af. ,,Deze persoon wordt immers ook gesignaleerd rondom het centrum van Waalwijk.” Met andere woorden: zal hij niet gewoon een andere plek opzoeken, waar geen bedelverbod van kracht is.

Quote

Ook oppositiepartijen SGP en Lijst Pouw zetten vraagtekens bij de aanpak. Ze willen een beter beeld krijgen van de mogelijke overlast en klachten over deze bedelaar. En wat als hij de eventuele boetes niet kan betalen?

De partijen vragen het college ook naar de achtergronden van de man, en wat er precies gedaan is om hem te helpen. ,,Is het niet onbestaanbaar dat in een beschaafde en welvarende gemeente als Waalwijk iemand letterlijk zijn toevlucht tot bedelen moet nemen?", stellen ze. De partijen willen weten of er meer bedelaars zijn, en hoe groot de groep dak- en thuislozen is.

Quote

De gemeente wil binnenkort de verbodsbordjes tegen het bedelen ophangen, zodat politie en boa's handhavend kunnen optreden. De VVD ziet dat om een heel andere reden ook niet zitten. Het staat volgens de partij haaks op de inspanningen om het aantal borden in Waalwijk terug te dringen. Eerder is een motie van de VVD aangenomen om iets aan het bordenwoud in de gemeente te doen.

,,Bordjes ophangen voor één persoon classificeren wij als onzinnig", laat de partij weten. Ze is benieuwd wat dat allemaal gaat kosten. Ze wijst daarbij onder meer op de kosten voor de bordjes zelf, het ontwerp en de ambtelijke uren.

Het college buigt zich nog over de vragen van de drie partijen.