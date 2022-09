Bedlegerige Sjan krijgt niet zomaar nieuwe invalidekaart: ‘175 euro voor herkeuring, zo door het putje’

Cel voor opa (67) die tijdens oppassen geslachts­de­len kleindoch­ter aanraakte: ‘Ging van kwaad tot erger’

HEUSDEN - Een 67-jarige man is door de rechter schuldig bevonden aan het plegen van ontucht met zijn toen 10-jarige kleindochter. Dat gebeurde in een dorp in de gemeente Heusden. Hij krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

20 september