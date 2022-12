Bedrijfsgrond Drunen opnieuw in de verkoop: Heusden wil problemen voor zijn, dus is het ‘Didam-proof’

De Kazerne heeft nog geen lift, maar zet de deur toch al open: ‘We laten de doelgroep niet in de kou staan’

WAALWIJK - Het kost meer tijd om de voormalige brandweerkazerne in Waalwijk om te bouwen tot een bijzondere ontmoetingsplek. Wie slecht ter been is of in een rolstoel zit, moet er ook terecht kunnen. Dat vraagt om extra voorzieningen.

16 december