Bedrijven op de groene toer? Met Green Deal wil Waalwijk tempo maken

WAALWIJK - De lat ligt hoog. Bedrijventerreinen in Waalwijk moeten snel ‘groener en duurzamer’. De plannen beperken zich niet tot zonnepanelen of windmolens. De betrokken partijen zien bijvoorbeeld ook kansen voor gebruik van waterstof en een collectief warmtenet. Ze dagen bedrijven uit om mee te denken.

Acht instanties zetten hun schouders onder energie- en milieuvriendelijkere bedrijventerreinen in Waalwijk. Zij ondertekenden maandagmiddag bij het bedrijf Naber Plastics de zogeheten Green Deal Waalwijk, waarin de afspraken op dit gebied zijn vastgelegd.

Pittige missie

Het is een pittige missie. Veel bedrijven nemen al duurzame maatregelen. Maar er moet nog veel gebeuren om alle doelstellingen te halen. In 2030 zou 50 procent van het energieverbruik duurzaam opgewekt moeten worden. Ook moet de CO2-uitstoot fors omlaag. Over tien jaar moet dat bijna de helft minder zijn dan in 1990, zo is het streven.

Quote We willen onderne­mers warm krijgen voor duurzame initiatie­ven. Dat lukt steeds beter Aad van Lopik, Stichting Waalwijk C02 vrij

In 2016 is ‘Stichting Waalwijk C02-vrij’ opgericht, met daarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeente en Parkmanagement. Ze helpt ondernemers bij de noodzakelijke energie-omslag, verzamelt kennis en geeft die door. ,,We willen ondernemers warm krijgen voor duurzame initiatieven”, aldus voorzitter Aad van Lopik. ,,Dat lukt steeds beter.”

Er is nu een projectleider aangesteld, die nauwe contacten onderhoudt met bedrijven. Ondernemers kunnen een energiescan laten uitvoeren, zodat ze weten waar de duurzame kansen bij hun bedrijf liggen.

Niet zo vrijblijvend

,,Het is allemaal niet zo vrijblijvend meer”, benadrukt Van Lopik. Het project draait overigens niet alleen om duurzame energie. Ondernemers moeten zich ook beter wapenen tegen klimaatverandering zoals hitte en wateroverlast, door bijvoorbeeld minder verstening en meer groen.

Quote Het is belangrijk om het tempo in de ener­gie-transitie te houden. Dat is niet altijd even simpel Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde Brabant

De gemeente trekt 140.000 euro uit voor ondersteuning van het Green Deal-project. Ook de provincie draagt geld bij. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) is het belangrijk om het tempo in de energie-transitie te houden. ,,Dat is niet altijd even simpel”, stelde ze maandag.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor zonnepanelen op het dak. Maar andere maatregelen liggen gevoeliger. Waar moeten windmolens komen? Wat te doen met biomassa? Die discussies en onderzoeken kosten tijd.

En dan zijn er nog allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van groene waterstof, een alternatief voor fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Daar liggen kansen, maar er zijn ook nog veel vragen.