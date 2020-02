Bedrijven uit Altena benaderd voor malafide zaakjes

Roel Wigman dankt eigen bankje aan passie voor de natuur

16:51 SLEEUWIJK - Roel Wigman, drijvende kracht achter het burgerinitiatief Natuurinclusief Altena, werd woensdagmiddag verrast met een bankje in het parkje Vlietstraat langs de Bijtelskil. In de afgelopen tijd is langs het parkje een natuurvriendelijke oever aangelegd, met de plaatsing van twee bankjes is nu het werk afgerond.