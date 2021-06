Beelden maken om bewustzijn te bevorderen: Bernadette uit Heesbeen draagt steentje bij

‘Er was wél verzoek voor straatnaam Loek van Zon, maar hij was niet in Vlijmen geboren’

21 juni VLIJMEN - In het verleden is weldegelijk een poging gedaan om in Vlijmen een straat naar de in mei 1940 gesneuvelde Loek van Zon te vernoemen. Dat stelt Lenie Boom uit Nieuwkuijk. ,,Het initiatief is destijds door de gemeente afgewezen. Het argument was, dat Van Zon niet in Vlijmen was geboren.”